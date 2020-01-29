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Москва 24

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Наука

29 января, 19:34

Российские ученые тестируют новую методику выявления раковых клеток

наука медицина

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты из Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова тестируют новую методику диагностики рака предстательной железы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Метод основан на исследовании семенной жидкости пациентов с помощью полимерной микроспирали, через которую жидкость прогоняют под большим давлением. Устройство спирали позволяет отделить раковые и нормальные клетки по изменениям в их структуре и массе.

"Микрочипы достаточно недороги, но позволяют выявить даже единичные опухолевые клетки с точностью, сравнимой, и даже выше, чем у классической биопсии", – уточняется в сообщении.

По словам ученых, современные способы диагностики связаны с высоким риском осложнений, несмотря на достаточно высокую эффективность. Выявление раковых клеток в биологических жидкостях может стать альтернативой. Сейчас эту технологию разрабатывают многие научные центры.

Ранее исследователи из Канады выдвинули гипотезу, что рак, диабет, болезни сердца и ожирение могут передаваться от человека к человеку. Заболевания могут передаваться через микробиом – совокупность микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже.

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