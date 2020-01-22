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Наука

22 января, 09:35

Найдены клетки, способные уничтожать десять видов рака за раз

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые из Великобритании выявили новые клетки, которые способны за один раз уничтожать до десяти видов рака. Об этом информирует "Мир 24".

Отмечается, что открытие нового типа Т-клеток открывает возможность для создания универсальной терапии онкологии. Оказалось, что выявленные лимфоциты содержат в себе ранее неизвестные типы Т-клеточного рецептора, который может распознавать и уничтожать большое количество раковых новообразований.

Так, Т-клетки способны убить рак легких, кожи, крови, толстой кишки, молочной железы, костей, простаты, яичников, почек и шейки матки. При этом они не будут оказывать воздействия на здоровые клетки.

В настоящее время специалисты выясняют точное действие таких лимфоцитов, чтобы впоследствии внедрить способ в терапию пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ранее были названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию. Оказалось, что к этому могут привести обычные перелеты на самолетах, поскольку стекла лайнеров пропускают до 47% лучей UVA, приводящих к преждевременному старению кожи.

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