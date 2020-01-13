Онколог назвал симптомы рака поджелудочной железы

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Симптомами панкреатита и рака поджелудочной железы являются боли в спине и животе, пожелтение кожи и потеря веса, сообщает "Вечерняя Москва". Выявить эти болезни сложно, поскольку их признаки схожи.

Немецкие врачи заявили, что в последние несколько лет участились случаи заболевания, связанные с работой поджелудочной железы. Как правило, речь идет о людях среднего возраста.

Директор онкологического центра в клинике Рехтс-дер-Изар (Мюнхен) Хана Алгюль объяснил, что проще всего распознать диабет. Это заболевание сопровождается сильной жаждой, частым мочеиспусканием и нарушением зрения. В целях устранения рисков стоит сдать анализ крови.

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева назвала симптомы, которые могут говорить об опухолях в области головы и шеи. По словам медика, это неясные боли, шишки или уплотнения. Кроме того, пройти диагностику следует, если появились "непонятные" выделения во рту и дискомфорт при глотании.

Следует обратить внимание, если начали шататься зубы без особых причин. Тревожный сигнал – пигментные пятна, если они начинают менять цвет и расти.