Госдума одобрила закон о доплате врачам за выявление онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачам будут доплачивать за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Соответствующий законопроект одобрили в Госдуме, сообщает "Вечерняя Москва".

Согласно новому документу, если сотрудник медицинской организации обнаружит рак у посетителя во время диспансеризации или профилактического осмотра, то сможет претендовать на денежную выплату. Система будет введена с января 2020 года.

Размер доплаты врачам-специалистам определит правительство Российской Федерации. Кроме того, новый законопроект также поменяет источник финансирования субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь. По новым правилам им станет федеральный бюджет. Норма также вступит в силу в 2020 году.

Ранее стало известно, что в Москве на 30 процентов увеличат расходы на здравоохранение. Новая норма заложена непосредственно в бюджете города, который уже одобрили в Мосгордуме.

