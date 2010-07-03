Назван средний возраст выявления рака у россиян

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Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Российского общества клинической онкологии.

Показатели диагностирования рака за десять лет изменились. Если в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составлял 63,8 года, а женщин – 63,3 года, то теперь эти показатели поднялись до 64,9 и 64,2 года соответственно.

Эксперты сообщают, что в возрастной группе от 60 лет и старше чаще всего раком болеют мужчины. Среди них диагностируется 71,3% случаев онкологий, тогда как среди женщин – 65,8%.

"Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности – это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе", – рассказал эксперт Российского общества клинической онкологии Федор Моисеенко.

Рак молочной железы у россиян чаще фиксируется в возрастной группе от 60 до 74 лет. Средний возраст диагностирования рака легкого составляет 65 лет, а рак прямой кишки выявляется в возрасте 66,6 года.

"Нет ничего удивительного в скачке заболеваемости у лиц старшего возраста. Факторы риска для этих опухолей чаще всего спорадические (непостоянные) и связаны с вредными привычками, особенностями питания", – объяснил старший научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии Национального исследовательского медицинского центра онкологии имени Блохина Илья Покатаев.

Ранее московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки. Операция прошла в немецкой университетской клинике города Хомбург. Врач не прибегал к помощи сосудистых хирургов и не использовал аппарат искусственного кровообращения.