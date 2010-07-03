Столичный врач разработал голосовой протез для пациентов с удаленной гортанью

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Врач городской клинической онкологической больницы № 1 разработал голосовой протез для пациентов, которым полностью удалили гортань. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Уточняется, что работы по созданию протеза начались еще в 2006 году. После проведения многолетних клинических исследований медицинский аппарат удалось запатентовать.
Уникальность протеза заключается в возможности его долгого использования. Срок службы устройства превышает 12 лет. У аналогичных импортных протезов он составляет шесть месяцев. При этом больным требуется постоянная замена аппарата, провести которую можно лишь хирургическим путем.
В Депздраве отметили, что одному из пациентов, которому врачи провели операцию по полному удалению гортани, был установлен разработанный голосовой протез. Сейчас пациент живет активной жизнью, свой протез этот пациент не менял уже 12 лет. В российской клинической практике это первый подобный случай, подчеркивается в сообщении.
Ранее московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург. В операции участвовали директор немецкой клиники и его заместитель. Немецкие специалисты впервые смогли принять участие в таком мастер-классе и задать вопросы российскому коллеге на всех этапах операции.
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