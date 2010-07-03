Столичный онколог провел уникальную операцию в немецкой клинике

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Московский врач-онколог Всеволод Матвеев провел уникальную операцию по удалению тромба у пациентки с раком левой почки в старейшей клинике немецкого города Хомбург. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Матвеев удалил тромб нижней половой вены и правого предсердия самостоятельно, без участия сосудистых хирургов. Также специалист не использовал аппарат искусственного кровообращения.
В операции принимали участие директор немецкой клиники и его заместитель из клиники урологии и детской урологии университета. Отмечается, что врачи их клиники Хомбурга впервые смогли принять участие в таком мастер-классе и задать вопросы российскому коллеге на всех этапах операции.
Профессор Матвеев заведует урологическим отделением в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Блохина.
"Для российских онкологов из НМИЦ онкологии имени Н. Блохина это стандартное вмешательство, которое проводится на регулярной основе по методике, разработанной в центре. Данная методика позволяет свести количество радикальных вмешательств к необходимому минимуму. Данная операция считается сложнейшей хирургической манипуляцией и ранее пациентам отказывали в подобном вмешательстве", – отметили в пресс-службе российского центра.
Пациентка смогла самостоятельно двигаться уже на следующий день после операции, на здоровье женщина не жаловалась.
Ранее россиянка из города Дегтярска Свердловской области Нелли Лаптева, которая приехала на отдых в Турцию, впала в кому после занятий аэробикой. Врачи выяснили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас она находится в клинике Антальи, ее состояние плохое, пациентка не приходит в себя.
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