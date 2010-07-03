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Происшествия

12:50

Блогер обвинила косметолога в избиении в столичной клинике

происшествия эксклюзив

Фото: Телеканал "Москва 24"

Клиентка частной клиники в Москве обвинила косметолога в избиении. Об инциденте девушка рассказала в социальных сетях.

По словам пострадавшей, она пришла в клинику на "уколы красоты". На прием врач принесла препарат без фирменной упаковки, и девушка потребовала показать ей документы. Косметолог в грубой форме потребовала от пациентки уйти. Тогда клиентка включила камеру на мобильном телефоне, чтобы записать хамство сотрудника клиники.

"Врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу – носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Затем вбежали администраторы: одна держала меня, а вторая пыталась оттащить врача", – рассказала девушка.

В результате конфликта у пострадавшей диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и синяки. Она планирует обратиться в полицию, чтобы привлечь врача к ответственности.

Ранее мужчина лишился IPhone X после похода в бар Microbe на Покровском бульваре. Также с его банковского счета списали 180 тысяч рублей. Пострадавший пришел туда в 2:00, а вышел в 7:00. На выходе он не обнаружил телефона в джинсах. Поздно вечером вскрылась и пропажа денег со счета.

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