Россиянка умерла после операции по липосакции

16:53
Фото: depositphotos/Cancerus
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели 35-летней жительницы Вологды после липосакции. Об этом сообщает управление СК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, 26 сентября женщина заключила с частной клиникой договор о предоставлении услуг в виде липосакции и последующего наблюдения специалистов. В этот же день была проведена операция, после которой пациентку отправили домой, где ее состояние ухудшилось.
На следующий день женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение реанимации, где 4 октября она скончалась, не приходя в сознание. Причиной смерти женщины, по данным судебно-медицинского исследования, стала жировая эмболия сосудов головного мозга и легких.
В настоящий момент Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителя".
В начале октября 31-летняя женщина умерла после пластической операции в частной клинике Москвы. Уточнялось, что трагедия произошла после пластики груди. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Летом пациентка скончалась во время операции в медицинском центре в Пресненском районе столицы. 37-летняя женщина умерла во время планового оперативного вмешательства – гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки. Правоохранители начали проверку.
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