"Она всегда была на уколах". Близкие – об умершей во время массажа девушке

15:52
15:52
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Фото: vk.com/life
Близкие девушки, которая умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре, рассказали, что она любила ходить к косметологу и часто делала себе разные процедуры. Об этом они рассказали, как только узнали о ее смерти, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Подруги 29-летней Элины Бабичевой говорят, что она часто посещала косметологов, причем у нее это граничило с "одержимостью".
"Она всегда была на уколах. Все хорошо знали об этом и отговаривали ее. Мы объясняли, что она и так очень красивая и что менять ничего не стоит. Но это какая-то одержимость была. Несколько лет назад она сделала губы, потом накачала скулы, ну а ботокс делала регулярно. Она жила в свое удовольствие. Хорошо зарабатывала, семьи и детей у нее не было. Все, что получала, тратила на себя", – сказала бывшая коллега Элины, которая просила не называть ее имя.
Уточняется, что Элина работала в банке "Открытие". Она переехала в Москву из Уфы.
Родственники погибшей тоже подтверждают, что она часто была у косметолога. По их версии, владелица частного кабинета – косметолог, которая после смерти пациентки прикинулась массажисткой.
Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.
Девушка скончалась 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. По словам медработника, арендующего кабинет в этом центре, ее клиентка 1989 года рождения пришла на массаж лица, другие процедуры не проводились. Во время массажа у клиентки начались судороги и пошла пена изо рта. Ей вызвали скорую помощь, но девушка умерла очень быстро, на глазах у своего косметолога.
При осмотре в области лица и туловища девушки обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов. Со слов ее родственников, несколько дней назад она обращалась к другим специалистам для косметологических процедур.
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