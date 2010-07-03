Девушка умерла во время массажа лица в московской клинике

Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. По словам медработника, арендующего кабинет в этом центре, ее клиентка 1989 года рождения пришла на массаж лица. Другие процедуры ей не проводились, рассказала она следователю.
Неожиданно у девушки начались судороги и пошла пена изо рта. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла за считанные минуты на глазах у своего косметолога.
При осмотре в области лица и туловища молодой женщины обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой. Со слов ее родственников, несколькими днями ранее она также обращалась к другим специалистам для проведения косметологических процедур.
Отчего конкретно она умерла, разбираются патологоанатомы. По факту случившегося начата доследственная проверка.
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