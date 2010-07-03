Знакомые рассказали о погибшей в Москве во время массажа лица девушке

Фото: телеграм-канал "112"

Знакомые девушки, погибшей во время массажа лица в одном из столичных медцентров, поделились с Москвой 24 воспоминаниями о 29-летней Элине Бабичевой. Она была "очень хорошим человеком, отзывчивым, трудолюбивым, вела здоровый образ жизни", – вспоминает бывшая коллега Юлия.

"Я знаю, что она любила посещать салоны красоты. Когда мы общались и виделись, не скрывала, что ходила туда достаточно часто. Из процедур знаю, что была пластика носа, увеличение и коррекция губ, чистки, пилинги, биоревитализация, шлифовка лица – она об этом сама говорила, не утаивала", – делится собеседница Москвы 24.

Другая знакомая Элины, тоже Юлия, охарактеризовала погибшую как "прекрасную, добрую и умную" девушку. При этом, по ее словам, умершая не злоупотребляла услугами косметологов.

"Она всегда ходила в салоны красоты, следила за собой, как все, но не могу сказать, что чрезмерно. Я ничего не утверждаю, но все же склоняюсь к тому, что ее смерть стала результатом ошибки салона, куда она пришла”, – заключила девушка.

Трагедия произошла 14 июля в кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице. Тело девушки 1989 года рождения обнаружили прямо на массажном столе.

Медработница рассказала следователям, что погибшая пришла на массаж лица. По ее словам, во время процедуры у девушки неожиданно начались судороги и пошла пена изо рта. Оказать Элине помощь не удалось – она погибла еще до приезда скорой помощи.

При осмотре тела молодой женщины были обнаружены многочисленные точечные раны, напоминающие следы от уколов медицинской иглой. Со слов родственников Элины, несколько дней назад она также обращалась к другим специалистам для проведения косметологических процедур.

Следователи проверяют обстоятельства и причины гибели девушки. Из частного кабинета изъяты препараты, их направили на экспертизу. Проверку осложняет то, что в кабинете не было камер видеонаблюдения.



Павелко Анастасия, Екатерина Рукавичникова