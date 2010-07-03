В Москве во время операции умерла пациентка частного медцентра

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Пациентка скончалась во время операции в медицинском центре в Пресненском районе столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 июля в медцентре "Медси" на улице Красная Пресня. 37-летняя женщина умерла во время планового оперативного вмешательства – гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело из-за смерти девочки после отказа врачей ее госпитализировать.