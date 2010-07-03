Бьюти-адвокат рассказала о наказании для врачей, причинивших вред пациенту

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Специализирующаяся на делах пострадавших клиентов косметологических клиник бьюти-адвокат Алена Адлер рассказала о наказании для врачей, причинивших вред пациенту. Об этом сообщает ИА "НСН".

Она рассказала, что причинившим вред пациенту врачам могут назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Адлер привела известный случай, когда называющая себя врачом женщина совершала медицинские процедуры, после которых были изуродованы более 10 пациенток.

"В случае с Верди мы ждем заключения от судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью, и когда мы получим совокупность доказательств и выводы эксперта, суд определит срок и наказание", – рассказала адвокат.

В апреле суд в Краснодаре арестовал хирурга Алену Верди по подозрению в оказании некачественных услуг. Диплом доктора оказался поддельным.

Известно, что во время операции одна женщина умерла. Сама же Верди в смерти пациентки винила клинику, в которой работала, а все остальные претензии называет ложными.

В 2017 году женщину признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Тогда ее приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

В последнее время в России наибольшей популярностью пользуются услуги косметологов и пластических хирургов. В связи с этим увеличилось число и лжеврачей, которые не имеют легальных соответствующих документов. В итоге их жертвами становятся тысячи пациентов.

