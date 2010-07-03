"Вырезала до кости". На мастера педикюра завели уголовное дело

На мастера педикюра Елену Дзык завели уголовное дело после жалоб клиентов
Уголовное дело завели на блогера и мастера педикюра Елену Дзык. Пациенты рассказали, что после ее процедур они месяцами лежали в больнице.
Проблему с вросшими ногтями пенсионерки из Новосибирска Галины Кургузиковой Дзык решила радикально – вырвала их.
"Кусачками прямо вырезала, до костей, прямо снимала", – поделилась женщина.
Кроме того, женщина напала на корреспондента телеканала Москва 24, сопровождая это грубыми словами.
Актриса и модель Яна Лукьянова стала одной из жертв другого лжеспециалиста – врача-косметолога, работающего на дому. Она обратила внимание на рекламу в соцсетях и цены, которых в Москве не найти. Но после уколов на диване девушка устроила косметологу очную ставку. Она жаловалась, что из-за уколов ее губы даже почернели.
Еще одного псевдоврача Емельян Брауде пострадавшие пациенты называют доктором Франкенштейном.
Косметолог Анна Болтава назвала инциденты с его участием живодерством.
"Я по-другому это назвать не могу, потому что не должен человек так себя вести. У него пациенты рыдают, они все в крови", – подчеркнула она.
В апреле суд в Краснодаре арестовал хирурга Алену Верди по подозрению в оказании некачественных услуг. По последним данным, она изуродовала более 10 пациенток. Пострадавшая Анастасия Исмаилова объяснила, что появившиеся дефекты врач считала нормой. Диплом доктора оказался поддельным.
Одна женщина умерла во время операции. Сама же Верди в смерти пациентки винила клинику, в которой работала, а все остальные претензии называет ложными.
В 2017 году женщину признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Тогда ее приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.
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