Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:39

"Вырезала до кости". На мастера педикюра завели уголовное дело

происшествия медицина

11:39

Поделиться в социальных сетях:

На мастера педикюра Елену Дзык завели уголовное дело после жалоб клиентов

Уголовное дело завели на блогера и мастера педикюра Елену Дзык. Пациенты рассказали, что после ее процедур они месяцами лежали в больнице.

Проблему с вросшими ногтями пенсионерки из Новосибирска Галины Кургузиковой Дзык решила радикально – вырвала их.

"Кусачками прямо вырезала, до костей, прямо снимала", – поделилась женщина.

Кроме того, женщина напала на корреспондента телеканала Москва 24, сопровождая это грубыми словами.

Актриса и модель Яна Лукьянова стала одной из жертв другого лжеспециалиста – врача-косметолога, работающего на дому. Она обратила внимание на рекламу в соцсетях и цены, которых в Москве не найти. Но после уколов на диване девушка устроила косметологу очную ставку. Она жаловалась, что из-за уколов ее губы даже почернели.

Еще одного псевдоврача Емельян Брауде пострадавшие пациенты называют доктором Франкенштейном.

Косметолог Анна Болтава назвала инциденты с его участием живодерством.

"Я по-другому это назвать не могу, потому что не должен человек так себя вести. У него пациенты рыдают, они все в крови", – подчеркнула она.

В апреле суд в Краснодаре арестовал хирурга Алену Верди по подозрению в оказании некачественных услуг. По последним данным, она изуродовала более 10 пациенток. Пострадавшая Анастасия Исмаилова объяснила, что появившиеся дефекты врач считала нормой. Диплом доктора оказался поддельным.

Одна женщина умерла во время операции. Сама же Верди в смерти пациентки винила клинику, в которой работала, а все остальные претензии называет ложными.

В 2017 году женщину признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Тогда ее приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

Читайте также

происшествия медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика