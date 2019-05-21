Как не попасться на удочку лжемедиков

Полицейские раскрыли сеть медклиник в российских регионах, где орудовали мошенники. Они обманом принуждали людей оплачивать дорогостоящее лечение. Узнайте, по какой схеме действовали злоумышленники и как не стать жертвой недобросовестных медучреждений.

Тысячи жертв

Прежде чем попасться сотрудникам МВД, мошенники успели обмануть более 11 тысяч россиян на почти миллиард рублей. Сеть "медицинских клиник" действовала сразу в нескольких регионах – в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Установлено, что всем руководил ранее судимый иностранец.

Злоумышленники под видом медиков звонили людям и убеждали пройти медицинское обследование.

Когда же пациент приходил на прием, сотрудники учреждения, не имевшие медобразования, рассказывали человеку, что он серьезно болен и ему срочно необходимо дорогостоящее лечение.



Ирина Волк официальный представитель МВД РФ Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей.



Сейчас уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", задержаны 25 человек. В офисах "клиник" прошли обыски.

В столице задержали лжемедиков, которые обманывали пенсионеров

Ложные болезни

Зачастую жертвами мошенников становятся пенсионеры. Один из потерпевших рассказал каналу Москва 24, что диагноз ему поставила некая сотрудница медучреждения Карина. Сразу после этого в соседнем кабинете другая девушка помогла оформить договор об оказании дорогостоящих медицинских услуг.



потерпевший мужчина Они торопились домой, мне не дали дочитать до конца документ, не дали забрать его с собой домой, чтобы ознакомиться.



"Они мне сказали, что лечение денег стоит. Я спросила, сколько. Мне сказали. И сообщили, что если я не могу сразу оплатить, то могу оформить кредит. Я сначала не хотела его брать, но потом согласилась", – поделилась еще одна потерпевшая.

Бдительные граждане также делятся друг с другом информацией о сомнительных клиниках в интернете. Так, например, житель Санкт-Петербурга рассказал в отзыве об одной клинике, как на удочку мошенников чуть не попалась его мать. Пожилую женщину пригласили по телефону на обследование. Ей пообещали сделать УЗИ сосудов.

"Маме поставили ложный диагноз и назначили курс лечения капельницами от варикоза за 100 тысяч рублей. Поняв, что она в шоке от суммы, сразу "посовещавшись", согласовали скидку в 50 тысяч рублей. Узнав про это, я повел мать в специализированную клинику, в которой после анализов и УЗИ сказали, что она здорова. И не боязно работникам (этой клиники. – Прим. ред.) ходить по земле после такого?" – возмущается житель Северной столицы.

Как уберечь себя от мошенников

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал Москве 24, что сегодня "считаются нормальными звонки с рекламой бесплатного обследования" как в частных, так и в государственных клиниках. "И невозможно отличить, звонят тебе честные люди или мошенники. Это ведь маркетинг. Злоумышленники могут маскироваться под клиники, действующие легально", – сетует эксперт.

По его словам, "очень легко заработать деньги на страхах, боли и незнании". При этом у любой клиники должна быть лицензия, а у ее врачей – сертификаты и дипломы. "К сожалению, лицензию вы проверить можете, а все остальное нет. Неплохо перед визитом в медучреждение пробить его лицензию по базам данных. Увы, пациентам редко приходит в голову это сделать", – констатировал Саверский.

Он отметил, что в государственном медицинском учреждении после бесплатного обследования, если выявляется какое-то заболевание, то человека отправляют к профильному специалисту по месту прописки или в поликлинику, к которой он прикреплен, а не назначают дорогостоящее лечение.

В свою очередь, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" Эдуард Гаврилов уточнил, что проверить лицензию клиники можно через Росздравнадзор. Так как именно это ведомство занимается выдачей этого документа, пациенты, заподозрившие неладное, могут обратиться в местное отделение Росздравнадзора. Но мошенники могут действовать и в лицензированных клиниках, отметил эксперт.



Эдуард Гаврилов директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" К сожалению, зачастую другого пути, кроме как перестраховаться, нет. Пациенты могут обратиться в другое медицинское учреждение, пройти обследование там и получить второе мнение.



"Хорошо, когда звонят или отправляют СМС-уведомления гражданам о том, что в государственных учреждениях проводится бесплатная диспансеризация. Это полезно, все формы оповещения хороши – лишь бы люди приходили и вовремя обследовались. Но когда звонят представители частных клиник и навязывают свои услуги – это неприятно", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что мы живем в эпоху интернета. Поэтому перед визитом в клинику можно посмотреть в интернете отзывы пациентов о ней. Граждане также часто пишут о врачах, которые ведут прием.

Группа риска

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали Москве 24, что "жертвами мошенников чаще всего становятся наиболее незащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды". А проблема медицинского мошенничества на сегодняшний день стоит остро. Часто злоумышленники действуют с помощью телефонов. Во время разговора они представляются "адвокатами, работниками банков, медицинскими работниками, либо сотрудниками правоохранительных органов".



пресс-служба ГУ МВД России по Москве Они заявляют, что гражданину необходимо пройти обследования, приобрести чудодейственные медицинские препараты, либо сообщают, что человеку причитается денежная компенсация, так как он ранее покупал опасную медпродукцию и числится пострадавшим.



Людей склоняют к оплате услуг, лекарств, или принуждают оплатить "госпошлину, налог или страховой взнос", чтобы получить компенсацию. Злоумышленники могут потребовать, чтобы гражданин заплатил 20, 30, 60, 100, 500 тысяч рублей. "Но, получив денежные средства один раз, мошенники выдумывают разные истории, чтобы склонить пострадавшего к другим платежам. Практически всегда это им удается. Останавливаются только тогда, когда гражданин не может больше найти денежных средств", – рассказали в полиции.

В пресс-службе также дали "универсальный совет, как не попасться не только на уловки телефонных мошенников, но и мошенников вообще". Если незнакомый или малознакомый человек просит у вас денег за что-либо, или совершить платеж за что-то, "то это с большой вероятностью мошенник".

"Призываем граждан быть более бдительными", – заключили в ведомстве.



Мария Шустрова, Дарья Васильцева