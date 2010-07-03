Уголовное дело возбудили из-за смерти девочки после отказа врачей ее госпитализировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 15 июня у ребенка 2018 года рождения поднялась температура, а также ухудшилось самочувствие. Врачи скорой помощи не госпитализировали пациентку. Вскоре девочка умерла дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что на станциях столичной скорой помощи действуют ограничения и запрет на медицинскую эвакуацию пациентов. Эти сообщения опровергли в департаменте здравоохранения столицы.

В департаменте заявили, что в некоторых случаях врачи оказывают медицинскую помощь на месте вызова. В частности, пациентам с повышением артериального давления, нарушениями ритма сердца и повышением температуры тела зачастую достаточно медикаментозной терапии.