Уголовное дело возбудили из-за смерти девочки после отказа врачей ее госпитализировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются медицинские сотрудники. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, 15 июня у ребенка 2018 года рождения поднялась температура, а также ухудшилось самочувствие. Врачи скорой помощи не госпитализировали пациентку. Вскоре девочка умерла дома.
Ранее в СМИ появилась информация, что на станциях столичной скорой помощи действуют ограничения и запрет на медицинскую эвакуацию пациентов. Эти сообщения опровергли в департаменте здравоохранения столицы.
В департаменте заявили, что в некоторых случаях врачи оказывают медицинскую помощь на месте вызова. В частности, пациентам с повышением артериального давления, нарушениями ритма сердца и повышением температуры тела зачастую достаточно медикаментозной терапии.
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