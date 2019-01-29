Депздрав опроверг сообщение о распоряжении сократить процент госпитализаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ, что на станциях столичной скорой помощи действуют ограничения и запрет на медицинскую эвакуацию пациентов.

Ранее в некоторых интернет-изданиях появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А. С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов и/или ее ограничении.

"Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра", – говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте департамента здравоохранения. Все нуждающиеся пациенты с согласия доставляются в лечебные учреждения. Отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются.

В департаменте также назвали "фальсификацией" опубликованную в интернете фотографию с инструкцией по снижению медицинской эвакуации.

В департаменте заявили, что в некоторых случаях врачи оказывают медицинскую помощь на месте вызова. В частности, пациентам с повышением артериального давления, нарушениями ритма сердца и повышением температуры тела зачастую достаточно медикаментозной терапии.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что если пациенты сами отказываются от медицинской эвакуации, им обеспечивают динамическое наблюдение (активы) бригадами СМП, отделениями неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник. Пациентов с амбулаторной травмой доставляют в травмпункты, где им оказывается вся необходимая помощь.

По данным Депздрава, ежедневно 25-30% (около 3000) вызовов бригад скорой помощи заканчиваются медицинской эвакуацией.

Ранее СМИ сообщили, что врачи скорой помощи Москвы получили неофициальное распоряжение о сокращении процента госпитализаций. По данным журналистов, распоряжения дают в устной форме, однако на на некоторых подстанциях скорой есть и напечатанные документы. Документ "Меры по снижению медицинской эвакуации" при этом не содержит печатей и подписей.