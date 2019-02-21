В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве закрыли частную клинику "Асклепий мед", в которой во время пластической операции умерла пациентка, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Инцидент произошел 23 июля 2018 года. Как полагает следствие, 39-летняя женщине стало плохо после укола лидокаина. Через непродолжительное время она скончалась.

Оказалось, что у организации нет лицензии на осуществление медицинской деятельности. При этом клиника предлагала широкий спектр медуслуг.

Врачи клиники не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарства и медизделия.

Суд признал руководителя клиники виновным в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Сагындыка Кудайбердиева приговорили к 1,5 года тюрьмы.