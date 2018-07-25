Росздравнадзор сообщил о нелегальной работе клиники, где умерла пациентка

25 июля, 12:13
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Клиника "Асклепий мед", в которой умерла пациентка во время операции по интимной пластике, работала без лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Росздравнадзор по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку клиники по факту смерти 39-летней женщины после операции.
"Клиника "Асклепий мед" работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия", – приводит сообщение пресс-службы ведомства Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверит столичную клинику, где во время операции по интимной пластике умерла пациентка.
Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
23 июля, по версии следствия, в одной из частных клиник столицы во время проведения операции 39-летняя пациентка плохо себя почувствовала и в скором времени умерла.
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