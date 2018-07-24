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Общество

24 июля, 12:18

СК возбудил дело после смерти пациентки во время пластической операции в Москве

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в одной из частных клиник города. Дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть пациентки, сообщает Агентство "Москва".

23 июля, по версии следствия, в одной из частных клиник столицы во время проведения операции 39-летняя пациентка плохо себя почувствовала и в скором времени умерла.

Иванова отметила, что выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в клинике "Асклепий" в Варсонофьевском переулке.

Скончалась 39-летняя гражданка Киргизии, которой делали операцию по пластике половых губ.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проведет внеплановые проверки клиник пластической хирургии по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой. Проверки пройдут до конца 2018 года. Росздравнадзор должен представить отчет до первого февраля 2019 года.

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