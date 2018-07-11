Росздравнадзор проверит клиники пластической хирургии

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Росздравнадзор проведет внеплановые проверки клиник пластической хирургии по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой. Проверки пройдут до конца 2018 года. Росздравнадзор должен представить отчет до первого февраля 2019 года. Об этом сообщили в секретариате Голиковой, передает ТАСС.

Как отмечается, только в текущем году зафиксировано шесть смертей после выполнения пациентам пластических операций.

В связи с этим приняли решение провести внеплановые проверки клиник, где делают пластические операции.

Ранее сообщалось что, СК возбудил уголовное дело после гибели пациентки в одной из столичных клиник пластической хирургии. По словам правоохранителей, 32-летняя женщина скончалась во время операции по подтяжке груди в частной клинике.