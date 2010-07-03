Возбуждено дело по факту смерти женщины после пластической операции

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Женщина умерла после пластической операции в частной клинике Москвы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по столице, было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации СК, 28 августа после операции самочувствие 31-летней женщины ухудшилось. Скорая госпитализировала ее в городскую клиническую больницу. 1 октября, несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась.

Росздравнадзор также начал проверку совместно с СК. Уточняется, что женщина умерла после пластики груди.

Медицинский директор сети клиник Павел Бранд добавил, что операцию сделали уже давно.

"Да, скончалась она вчера, но не у нас. А операция была довольно давно. Сейчас идет доследственная проверка. Не могу подробнее комментировать, потому что эта информация – врачебная тайна", – цитирует его Агентство "Москва".

Летом пациентка скончалась во время операции в медицинском центре в Пресненском районе столицы. 37-летняя женщина умерла во время планового оперативного вмешательства – гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки. Правоохранители начали проверку.

В кабинете медицинского центра на Кастанаевской улице скончалась 29-летняя девушка. Она пришла на массаж, другие процедуры не проводились. У клиентки начались судороги и пошла пена изо рта. Ей вызвали скорую помощь, но она умерла очень быстро.

При осмотре в области лица и туловища обнаружили многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов. Родственники объяснили, что ранее она обращалась к другим специалистам для косметологических процедур.