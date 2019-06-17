Некрасивая история. Лжеврач сядет в тюрьму за уродование пациенток

Наталья Коростелева называла себя косметологом и обещала москвичкам сделать из них эталонных красавиц: пухлые губы, кожу без единой морщинки – хоть сейчас на подиум и под прицелы камер. Но в итоге под прицелом оказалась она сама – уголовное дело на врача-самозванку завели в 2016 году: от ее рук пострадало более 500 человек, 19 из них получили необратимые изменения внешности и психологические травмы. Сегодня в этой некрасивой истории, кажется, поставлена точка: Савеловский суд Москвы приговорил врача-самозванку к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Москва 24 выяснила подробности.

Фото: канал Москва 24

В косметологический кабинет на Ленинградском проспекте ездили все: и актрисы, и модели, и обычные москвички, которые хотели чуть-чуть скорректировать внешность. На "уколы красоты" решиться легче, чем на хирургическую операцию – тем более если косметолога посоветовали, а его страницы в социальных сетях пестрят дипломами и сертификатами, а главное – фотографиями с результатами работ. На деле оказалось, все это – фикция: по версии следствия, индивидуальный предприниматель Коростелева с 2007 по 2015 год работала без лицензии, зато с двумя ассистентками – Екатериной Егоровой и Саният Яикбаевой. У всех – поддельные дипломы.

Вещества, которые самопровозглашенные косметологи вкалывали клиентам, не имели регистрационного удостоверения. В результате одного из таких уколов 1 марта 2013 года у клиентки начался сильный воспалительный процесс, который привел к абсцессу мягких тканей лица и левой глазничной области. Сколько раз потерпевшей пришлось обращаться к врачам, чтобы исправить печальные последствия, она перестала считать. Тяжело подсчитать и точное число пострадавших от рук Коростелевой, но речь идет точно о нескольких сотнях, учитывая восьмилетний стаж "косметолога". Сама подсудимая заявила, что с приговором не согласна и намерена его обжаловать: "Считаю приговор Савеловского суда незаконным и необоснованным в связи с тем, что никакого тяжкого преступления, в котором меня обвиняет Савеловский суд, я не совершала", – сказала Коростелева в зале суда.

Но результаты преступления, которого, по словам подсудимой, она не совершала, в зале суда можно было увидеть невооруженным глазом: все они – на лицах пострадавших москвичек: гематомы, повреждения кожных тканей и всевозможные отеки от препаратов, гелей и антисептиков, которые нельзя было применять. Итог – глубочайшие депрессии, потеря семьи и работы и даже бегство в монастырь одной из пострадавших. "Я приходила к ней два раза, и после этого я перенесла операцию: у меня был отек глаза, я лежала в двух больницах. До сих пор у меня все это (вещество. – Прим. канала Москва 24) там, и как оно поведет себя завтра, я не знаю", – рассказала Москве 24 одна из них после оглашения приговора.

Фото: канал Москва 24

Другая – актриса Наталья Соколова – сетует: после похода в этот косметологический кабинет на дому надолго осталась без работы. Но это, как она признается, даже не самое ужасное: "Были съемки, от которых пришлось отказаться, но это все ерунда по сравнению с тем, что мне пришлось пережить просто ходя по улице: я не могла выйти и прогуляться по улице без издевательств! Это были оскорбления, это был мат-перемат, меня называли трансвеститом".

Коростелева и ее помощницы вкалывали клиентам вещество, которое со временем распадалось и перемещалось под кожей, уродуя лица. За кошмарные последствия они заплатят не только свободой, но и деньгами: штрафы пострадавшим, которые обязана выплатить лжеврач, варьируются от трех до 150 тысяч рублей. Как подсчитал канал Москва 24, 150 тысяч рублей ей придется заплатить семи девушкам.

Процесс по делу Коростелевой длился около года. Сама Наталья изначально была под подпиской о невыезде, но после того, как не пришла на несколько судебных слушаний, ее заключили под стражу. После вынесения приговора ее отправили в следственный изолятор. По закону у ее адвоката есть 10 дней на обжалование судебного постановления.

Это уже не первое громкое дело в косметологии. В конце мая уголовное дело завели на блогера и мастера педикюра Елену Дзык. По словам пациентов, после ее процедур они по несколько месяцев лежали в больнице. А с пенсионеркой из Новосибирска Елена Дзык решила не церемониться и просто вырвала вросшие ногти. "Кусачками прямо вырезала, до костей прямо снимала", – с горечью поделилась женщина. А когда съемочная группа Москвы 24 пришла к мастеру педикюра после многочисленных жалоб клиентов, та напала на корреспондента, сопровождая все это грубыми словами.

Фото: канал Москва 24

В Краснодаре очередного лжехирурга Алену Верди арестовали по подозрению в оказании некачественных услуг. По поддельному диплому она изуродовала более десяти пациенток. Одна женщина умерла во время операции. В 2017 году Верди признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Кстати, Алена Верди является ученицей другого псевдоврача Емельяна Брауде. Пострадавшие от его медицинского вмешательства называют мужчину "доктором Франкенштейном". Косметолог Анна Болтава назвала сеансы с его участием живодерством и подчеркнула, что "у него пациенты рыдают, они все в крови".