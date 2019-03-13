Врач рассказала, как ослепла пациентка после косметологической процедуры

После косметической процедуры в московской клинике женщина полностью ослепла на правый глаз, а зрение на левом упало до минус девяти. Пострадавшая намерена судиться с клиникой, у нее также возникли претензии к врачу, проводившему процедуру. В свою очередь, доктор женщины Екатерина Орлова поделилась, что ни в коем случае не пытается уйти от ответственности, но и мириться с травлей, которая на нее обрушилась в интернете и СМИ, не намерена. Узнайте, кто виноват в случившемся и что грозит клинике.

Без документов

"Врач предложил сделать поменьше изгиб в переносице. Когда мне начали вводить препарат, в глазах словно выключили свет. Подумали, что мне просто плохо, доделали процедуру, промяли нос. Я сказала, что ничего не вижу правым глазом. Потом началась суматоха. Когда через 20 минут они поняли, что ничего не получается, вызвали скорую", – рассказывает пострадавшая Александра.

Дальше были всевозможные врачи и клиники – в России, Израиле. Но все они вынесли один вердикт: женщина не сможет восстановить зрение. Неудачная процедура прошла еще 25 декабря, а после нее клиника съехала из здания еще до наступления Нового года.

Александра чувствует себя брошенной. На процедуру отважилась по совету друга – директора по развитию медучреждения. "Клиника вместо обещанной поддержки и помощи, пропала, как и мой "друг" Александр, всюду меня заблокировали", – жалуется женщина.

Она и врач, проводившая процедуру, признают, что так как все проводилось через высокопоставленного в медучреждении знакомого, никаких договоров Александра не подписывала. Соответственно, все риски, которые могла повлечь за собой процедура, не были прописаны. А врачу Екатерине передали задание от руководства.

В интернете появилась информация, что у Александры было плохое зрение еще до операции, и предположение, что все могло так обернуться из-за этого. "У меня на глазах был минус до произошедшего, но это никак не должно было повлиять на процедуру, так как все предварительные анализы и МРТ сосудов показали, что все в порядке", – уточнила пострадавшая порталу Москва 24.

"После лечения в московской больнице клиника купила мне билеты в Израиль. А проживание, такси, еда – все оплатила я сама. Первый прием у врача оплатила клиника, второй прием и обследования они оплачивать отказались, сославшись на отсутствие денег. И только после долгих уговоров моего друга к концу дня они собрали деньги и перечислили", – вспоминает ослепшая женщина в своем Instagram.





Александра пострадавшая Сказать, что было мерзко и тошно от всего этого, – ничего не сказать.

Александра отметила, что единственный, кто не бросил ее в трудную минуту – это врач, проводивший процедуру, Екатерина. Она из личных средств оплатила несколько последующих обследований. Женщины также поделили напополам расходы в связи с обращением к немецким медикам.

Позднее Александра поменяла свое мнение, и обрушилась с критикой на врача. Она разместила в своем Instagram фото Орловой, а под ним усомнилась в подлинности ее дипломов об образовании, а также перестала верить ее словам. Столь неожиданную перемену в отношении к ситуации ослепшая женщина объяснила доводами знакомых и неравнодушных.

Осложнение или халатность?

После заявлений Александры в интернете и СМИ началась травля врача. Несмотря на отсутствие результатов следствия, пользователи сети обвинили Екатерину в халатности, потребовали посадить ее в тюрьму. А некоторые даже выдали ее за мошенницу, подделавшую документы.

Порталу Москва 24 удалось связаться с Екатериной, проводившей злополучную процедуру. Она заверила, что "не прячется от следствия и не снимает с себя ответственность". По ее словам, на первый допрос следователей она явилась уже на следующий день после трагедии.

Произошедшее она расценивает как "осложнение, а не халатность". "В мире это не единичный случай. Имеются научные публикации. От этого не застрахован ни один врач и ни один пациент", – добавляет женщина.

Она также отметила, что не работала в клинике на постоянной основе. Туда ее "приглашали изредка для решения осложнений, сложных пациентов". Сама же она представилась не как косметолог, а челюстно-лицевой хирург.

В своем Instagram женщина написала пост, в котором поделилась, как переживает за Александру. Порталу Москва 24 врач также сообщила, что "готова отвечать за каждое слово" в своих публикациях. Она отметила, что пациентка и раньше делала инъекции красоты, в том числе в этой клинике, а также блеферопластику (операция на веках) и ринопластику кончика носа. Кроме того, еще до начала злополучной процедуры зрение пострадавшей оставляло желать лучшего, добавляет Орлова.

"До процедуры у нее была высокая степень миопии. Она носила контактные линзы минус 6.5 диоптрий, а значит, зрение было не меньше минус восемь", – заверила Екатерина.





Екатерина Орлова врач Об этом я поинтересовалась до проведения процедуры.

Она также заявила, что "поддерживала и в материальном, и в моральном плане Сашу" и намерена "продолжать это делать". "С момента произошедшего я часто закрываю один глаз и ставлю себя на место пациентки. Я вложила в лечение пациентки на данный момент больше денег, чем с меня могут взыскать", – констатирует врач. Она также добавила, что ее не посадят в тюрьму, а лишь могут оштрафовать.

Екатерину сильно задел тот факт, что после трагедии они с Александрой поддерживали тесный контакт, вместе ездили по обследованиям, постоянно переписывались. По словам женщины, еще 8 марта пострадавшая поздравила ее с праздником. И неожиданно так все переменилось. В подтверждение своих слов врач предоставила скриншоты своей переписки с Александрой.

Штраф, не тюрьма

Москвичка почти ослепла после процедуры в косметологической клинике

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров пояснил порталу Москва 24, что врача Екатерину Орлову могут привлечь к ответственности по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". "По ней предусмотрен штраф и другие небольшие санкции. В любом случае здоровью пациентки причинен вред. Безусловно, ей нужно будет взыскивать средства с виновных. Причем с клиники, так как именно в нее она пришла", – сказал Мещеров.





Ринат Мещеров адвокат А клиника, в свою очередь, затем будет иметь право взыскать установленный судом ущерб с врача.

По его словам, нужно определить, по какой причине пациентка ослепла – из-за врачебной ошибки, некачественного препарата или из-за противопоказаний, которые у нее были. "Коллегам из правоохранительных органов предстоит все это установить", – отметил адвокат.

Что касается отсутствия договора о проведении процедуры, эксперт считает, что оно не освобождает людей от уголовной ответственности. "Кроме того, если будет установлено, что договор не заключался с целью неуплаты налогов клиникой, соответственно, это повод для проверки по этому факту и возбуждения соответствующего уголовного дела", – добавил он.

Комментируя мягкие санкции, предусмотренные для Екатерины, проводившей процедуру, Мещеров пояснил, что "законодатели тем самым оградили врачей от страха за свою работу". "Если эта статья будет подразумевать большие санкции, то многие врачи откажутся проводить какие-либо манипуляции в связи с тем, что они постоянно находятся в зоне риска. У кого-то пациенты даже погибают. А причины этого установить зачастую очень сложно", – заключил адвокат.

Мария Шустрова