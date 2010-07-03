Более 20 студентов госпитализировали с кишечной инфекцией в Ярославле

12:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
24 участника слета лидеров Национальной лиги студенческих клубов были госпитализированы в Ярославле с симптомами острой кишечной инфекции, пишет ТАСС. Студентов доставили в инфекционную больницу.
В приемное отделение ярославского медучреждения поступили 48 человек, из них 24 были госпитализированы. Студенты жаловались на высокую температуру, рвоту и тошноту, сейчас их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.
"Все необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению", – рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.
Точный диагноз пациентам можно будет поставить, когда врачи получат результаты анализов. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области проведут эпидемиологическое расследование на месте происшествия. Специалисты возьмут пробы продуктов и воды, обследуют персонал.
Слет лидеров и представителей Национальной студенческой лиги впервые проходит в Ярославле с 22 октября. В мероприятии принимают участие более 700 студентов из более чем 70 регионов России.
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