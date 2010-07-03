У шести школьников выявлена кишечная инфекция в Петербурге

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У шести учеников школы №360 Фрунзенского района Петербурга нашли острую кишечную инфекцию. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по городу.

"В период с 1 по 15 октября 2019 года среди учащихся в средней образовательной школе №360 <...> зарегистрировано шесть случаев кишечной инфекции, из них сальмонеллез – 5, острая кишечная неустановленной этиологии – 1", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что в настоящее время по фактам происшествия инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование.

Добавляется, что в городе будет выполнен комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, будет установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, взяты пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также проведена дезинфекция.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о важности мытья рук. В среднем за год через грязные руки провоцируется более 300 вспышек инфекционных заболеваний.