Врач напомнила о надвигающихся сезонных заболеваниях

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Россиян предупредили о сезонных заболеваниях, которые могут обостриться с приходом осени. Какие инфекции представляют наибольшую опасность в первые осенние месяцы, рассказала врач-терапевт первой категории Марина Анисимова, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, в осенний сезон распространяются заболевания "группы ОРВИ и любые болезни, связанные с этим: пневмонии, бронхиты". "Происходит это в силу того, что пациенты не всегда правильно оценивают погоду, температурный режим", – пояснила Анисимова. Одни "переутепляются" и потом получают переохлаждение, а другие, напротив, одеваются недостаточно тепло, отметила терапевт. "К тому же достаточно активны будут ротавирусные инфекции, связанные с поражением желчно-кишечного тракта, сопровождающиеся рвотой и ослабленным стулом", – предупредила она.

Аллергикам осенью нужно внимательно следить за здоровьем в связи с "пылением растений и выбросом сорными травами своих аллергенов", напомнила Анисимова. Она подчеркнула, что принимать препараты от аллергии нужно начинать своевременно, и рекомендовала посмотреть в Сети карты пыления растений.

Кроме того, терапевт отметила рост числа заражений гепатитом А в осенний период, когда из Средней Азии привозят много фруктов и овощей без необходимой обработки. Чтобы избежать заражения, врач посоветовала тщательно мыть фрукты и овощи под горячей водой. "Но просто горячей, не надо ошпаривать их кипятком – вирус не настолько стойкий", – пояснила специалист.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список прививок для школьников. Специалисты ведомства напомнили родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года. Школьникам нужно своевременно сделать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа, предупредили в Роспотребнадзоре.