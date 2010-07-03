Аллергикам посоветовали не пить абсент

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Москвичам с аллергией на пыльцу посоветовали не пить абсент и вермут, а также не есть арбузы или дыни как минимум до сентября. Это связано с возможными негативными реакциями аллергиков на цветение полыни и лебеды, сообщила Агентству "Москва" завотделением аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного Депздрава Татьяна Суркова.

По ее словам, сейчас "идет третья волна аллергии на пыльцевые аллергены", которая продлится до начала осени. Как пояснила врач, горожане, страдающие пыльцевой аллергией, реагируют на сорные и маревые травы, такие как полынь, лебеда, подсолнечник и амброзия.

Эти растения "могут провоцировать развитие перекрестной пищевой аллергии", предупредила Суркова, В связи с этим она рекомендовала аллергикам воздержаться от употребления арбузов, дыни, семян подсолнечника, кабачков и баклажанов, а также шпината, свеклы и сельдерея. Кроме того, представитель Депздрава отметила, что лучше не пить абсент и вермут, так как в состав этих алкогольных напитков входят экстракты полыни.

Специалист посоветовала аллергикам пользоваться воздухоочистителями, избегать прогулок в сельской местности и чаще делать влажную уборку в квартире.

Ранее Минздрав РФ назвал регионы-лидеры по числу аллергиков. По данным ведомства за 2018 год, самая высокая заболеваемость аллергическим ринитом (поллиноз) зафиксирована в Чечне (785,9 человек на 100 тысяч населения), Дагестане (459,8) и Карачаево-Черкесии (431,5). Высокие показатели поллиноза также были отмечены в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).