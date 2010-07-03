Стало известно, на что чаще всего бывает аллергия у россиян

Россияне назвали самую распространенную аллергию

Чаще всего жители России страдают от аллергии на растения. Согласно результатам опроса, который был проведен, к этой группе причислили себя 26% опрошенных.

От непереносимости некоторых медикаментов страдают 25% респондентов. 22% мучаются от реакции на пыль и продукты питания, еще 12% россиян из-за аллергии не могут держать у себя дома животных.

60% жителей страны считают, что виновата во всем плохая экология. 42% респондентов считают, что плохое качество продуктов. Наследственную предрасположенность причиной аллергии назвал 41%, а сбой иммунной системы – 40%.

Сообщается, что в опросе методом телефонного интервью приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор, аллерголог Вера Ревякина посоветовала не увлекаться самолечением при аллергии.

Она напомнила, что главными проявлениями сезонного недуга являются насморк, заложенность носа, чихание, покраснение, отечность и зуд век. При наличии данных симптомов следует принять в возрастной дозировке антигистаминный препарат и сразу обратиться к медикам.

