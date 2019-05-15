Откуда в Москве так много тополей

Аномально теплая для мая погода в этом году привела к раннему появлению тополиного пуха в столице. Поэтому аллергикам не остается ничего, кроме как вооружаться масками и лекарствами. Однако в середине прошлого века тополь не был типичным московским деревом. Разбираемся, почему в Москве растет так много тополей и как обезопасить себя в период сезонной аллергии.

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Почему тополь?

Сегодня в Москве – сотни тысяч тополей, причем пух "бросают" не все, а только женские виды растений в период активного цветения. Но еще в середине прошлого века тополь нельзя было назвать типичным для столицы деревом, говорят эксперты.

По поводу того, кто начал засаживать Москву тополями, историки до сих пор спорят. Одни считают, что Иосиф Сталин после войны решил озеленить город, для чего и засадил его этими деревьями. Другие связывают их распространение с периодом массового строительства домов, так называемых хрущевок, когда столице понадобились "зеленые легкие".

Москвовед Михаил Коробко рассказал Москве 24, почему производили массовую посадку именно этих деревьев.

"Их высаживали просто потому, что они хорошо и быстро растут. Нужно было получить по-максимуму крупные толстые деревья, которые украшают город. А тополя растут очень быстро, чуть ли не два метра в год", – пояснил он.





Михаил Коробко москвовед В эпоху первого массового жилищного строительства при Хрущеве нужно было больше зелени в столице, Москву хотели превратить в образцовый коммунистический город.

Ботаник и эксперт в области экологического обустройства городов Александр Водяник добавил, что тополь является очень хорошим городским деревом, поэтому именно его выращивали в Москве.





Александр Водяник ботаник Большие тополя с мощными кронами позволили Москве за очень короткий срок стать зеленым городом.

По его словам, в столицу для посадки свозили виды тополей со всего света.

"В Москву тополя привозили из Германии, из Канады, из Воронежской области и из средней Азии – из тех мест, где изначально были большие популяции этих видов деревьев", – пояснил он.

Водяник добавил, что обычно цветение тополей происходит в конце апреля – начале мая, в зависимости от температуры воздуха.

"Если мы хотим в городе быстро запустить хорошие экосистемные условия, то нужны как раз такие быстрорастущие крупномеры (взрослые деревья выше трех метров. – Прим. ред.), как тополь. Кроме того, тополя выделяют большое количество кислорода, впитывают пыль и устойчивы к выхлопным газам", – пояснил он.

Однако половина аллергиков столицы ежегодно страдает от пыльцы, которую переносят эти не такие уж "белые и пушистые" семена тополей.

Как в Москве борются с тополиным пухом

Фото: ТАСС/Сафрон Голиков

Еще с 2014 года столичные власти начали заменять тополя на другие деревья, в том числе на "непушистые" тополя. Ежегодно специалисты заменяют от пяти до десяти тысяч подобных деревьев. В том числе тополя убирают в процессе реновации кварталов, чтобы посадить на их месте деревья, которые не будут "пушить". Заменить все "пушистые" древесные насаждения городские власти обещали до конца 2020 года.

Также городские службы ежегодно омолаживают старые тополя. Специалисты проводят обрезку тополей старше 40 лет, высота которых превышает 15 метров. После обрезки "помолодевшие" деревья не дают пух около четырех лет.

Кроме того, коммунальные службы благодаря поливу дорог в летний сезон прибивают к земле и тополиный пух, который так не любят аллергики.

Директор агробиотехнологического департамента РУДН Валентин Введенский пояснил, что возрастные тополя более подвержены падению во время сильных ветров.

"Тополь как быстро растет, так он быстро и стареет: древесина начинает проявлять признаки старения и, соответственно, слабости. Я сам вижу очень много не только сухих веток, но и стволов, которые могут в любой момент завалиться", – отметил он.

По его словам, лучше для города подходят ясени и дубы, которые более крепкие и имеют хорошие декоративные свойства.

Советы аллергикам

Врач аллерголог-иммунолог Ирина Шамонина пояснила Москве 24, что аллергией на сам тополиный пух люди массово не страдают. Но аллергеном является пыльца, которая прилипает к пуху. Специалист посоветовала во время сезонной аллергии не только принимать антигистаминные средства, которые устраняют симптомы аллергической реакции, но и выполнять ежедневные нехитрые процедуры.

"Два раза в день – утром и вечером – промывать нос, удаляя возможную пыльцу, которой можно нанюхаться. Также лучше исключить алкоголь и сигареты в период сезонной аллергии и стоит носить медицинские маски. Кроме того, один раз в день нужно принимать антигистаминные средства в период цветения тополя и других растений", – пояснила эксперт.

Также хорошим средством от аллергии, по ее словам, является специфическая иммунотерапия, которую может назначить лечащий врач. Терапия подобна вакцине, когда в организм постепенно вводится аллерген, чтобы постепенно снизить чувствительность человека к пыльце в дальнейшем, отметила врач.



Поллиноз возникает в период цветения растений как реакция на пыльцу. При легкой степени аллергии у человека слезятся глаза, появляется светобоязнь, чихание и легкий зуд в носу. Если дела обстоят серьезнее, то отекают веки и пазухи носа, возникает ощущение инородного тела в глазах, а дыхание затруднено. Для тяжелой стадии характерны сильный конъюнктивит, практически полное нарушение носового дыхания и даже бронхиальная астма.

возникает в период цветения растений как реакция на пыльцу. При легкой степени аллергии у человека слезятся глаза, появляется светобоязнь, чихание и легкий зуд в носу. Если дела обстоят серьезнее, то отекают веки и пазухи носа, возникает ощущение инородного тела в глазах, а дыхание затруднено. Для тяжелой стадии характерны сильный конъюнктивит, практически полное нарушение носового дыхания и даже бронхиальная астма.

Как защититься аллергикам:

закрывать окна и ставить сетки;

проводить частую уборку в квартире;

после возвращения с улицы нужно снять одежду, умыться, промыть нос или принять душ;

много пить воды из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса;

соблюдать диету, так как зачастую приступы аллергии возникают из-за общей зашлакованности организма или употребления продуктов, которые содержат аминокислоты, схожие по составу с пыльцой.



