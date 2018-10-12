Приватные дворы, сквозные подъезды и никаких тополей: как изменится Проспект Вернадского

За десять лет в районе Проспект Вернадского по программе реновации снесут 58 пятиэтажных домов и один девятиэтажный. На их месте построят дома от шести до четырнадцати этажей по проекту архитектурно-градостроительного бюро Master`s Plan. Эта концепция была выбрана лучшей в конкурсе Москомархитектуры.

Проект реновации жилья в районе Проспект Вернадского





Сквозные подъезды и приватные дворы



На месте пятиэтажек возведут дома переменной этажности высотой от шести до четырнадцати этажей. В каждом доме будет по три-четыре подъезда, в зависимости от конфигурации. Здания расположат на территории квартала кареобразно.

"Это значит, что двор будет приватным, без машин: сюда сможет заезжать только транспорт экстренных служб. Это создаст у жильцов дополнительное ощущение комфорта и уюта, они спокойно смогут выпускать на улицу ребенка", – рассказывает основатель бюро Юлия Зубарик.

Проектное решение

Оставлять машины жильцы и их гости смогут с внешней стороны двора на плоскостных парковках. А заходить в дом можно будет с двух сторон. "Подъезды в домах будут сквозными, с двумя входами: с лестничной площадки можно выйти во двор и на внешнюю сторону дома", – сообщила представитель архитектурного бюро.

В каждом дворе построят детскую площадку и зону воркаут для занятий спортом. Дизайн площадок и элементы будут разными, чтобы вызвать интерес у взрослых и детей и побуждать их ходить в соседские дворы. "Планируем развивать добрососедство", – подчеркнула собеседница портала Москва 24.

Ночевка для мотора





Проектное решение

Новый архитектурный проект района решит проблемы с парковкой машин. Одноуровневые стоянки построят под каждым домом с заездом с улицы.

"Мы предлагаем в несколько раз больше машино-мест, чем сейчас есть. Предусматриваем также на всей улично-дорожной сети размещение бесплатных плоскостных парковочных мест", – подчеркнула архитектор.

Пешеходные связи



Новыми пешеходными и велосипедными дорожками объединят парковые зоны, расположенные в правой и левой частях района. "Сделаем новые пешеходные связи от улицы Коштоянца к прудам, для этого мы предусматриваем новый наземный пешеходный переход через проспект Вернадского", – рассказала Юлия Зубарик.

Проектное решение

Архитекторы предложили также создать новый веломаршрут вдоль дублера проспекта Вернадского на территории кварталов 34-35, который объединит две прилегающие парковые зоны между собой. Причем территорию вокруг прудов благоустроят, а их акваторию почистят.

Разделенные оживленной трассой две части района станут доступнее. Жителям добавят пешеходных переходов через основные магистрали: на проспекте Вернадского построят три подземных и два наземных перехода, а через улицу Лобачевского появятся три подземных перехода.

Тополя и березы заменит павловния



За полвека в районе Проспект Вернадского вблизи домов выросло множество деревьев и кустарников. Новая застройка потребует вырубки части этих зеленых насаждений. Однако Юлия Зубарик особенно подчеркнула, что утилизировать будут лишь старые и аварийные деревья.

Проектное решение

"Зелень и поросль, которая наросла за 50 лет, – тополя, березы, которые вызывают аллергию, – планируем убрать. При этом объем озеленения сохранится и даже приумножится. Добавим новые площади и скверы, а также новую рекреационную зону площадью три гектара", – пообещала она.

Район засадят саженцами крупномерных деревьев и кустарников, чтобы со временем они дали необходимую тень и стали поглощать углекислый газ. Тополя и березы планируют заменить павловнией – быстрорастущим гипоаллергенным деревом.

"Павловния растет по паре метров за год, при этом забирает углекислый газ. Деревья посадим вдали от домов с учетом их роста, выполнения норм инсоляции и иных требований", – подчеркнула Юлия Зубарик.

Детские локации





Проектное решение

Перестройка района освободит место под дополнительные детские сады и школы. По словам Юлии Зубарик, планируется построить новые детские сады и школы, на две тысячи мест. В первую волну заложено возведение новой музыкальной школы – со временем туда из правой части переедет музыкальная школа имени Эдварда Грига. А ее старое здание будет демонтировано.

"На месте снесенной музыкальной школы планируем построить новый образовательный кластер с функциями дошкольного и школьного образования", – рассказала представитель архбюро.

Общая концепция





"Наша идея – создать квартал по принципу "нулевого километра", то есть, где люди живут, там и работают, чтобы минимально тратить время на дорогу до работы", – пояснила Юлия Зубарик.

По проекту, 30 процентов района будут заняты общественно-деловыми зданиями, а 70 процентов отдадут под строительство жилья. Первые этажи домов будут нежилыми – в них разместятся магазины. Отдельное здание построят для общественных организаций: сюда поместят многофункциональный центр "Мои документы", отделение социальной защиты и комнаты для совместного досуга пенсионеров.

Программа реновации в столице стартовала в августе 2017 года. По ней снесут 5 тысяч 171 дом и расселят более миллиона жителей из 350 тысяч квартир. До конца 2021 года в рамках программы в Москве построят почти 2 млн кв. м жилья. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина , сейчас переселяется около 2,5 тысячи человек из 15 старых домов в квартиры улучшенной планировки в 12 новостройках.