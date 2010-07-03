Минздрав назвал регионы-лидеры по числу аллергиков

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
В Минздраве назвали регионы России с самой высокой заболеваемостью аллергическим ринитом (поллиноз), передает News.ru.
По данным ведомства за 2018 год, лидерами по числу страдающих аллергией оказались Чечня (785,9 человек на 100 тысяч населения), Дагестан (459,8) и Карачаево-Черкесия (431,5). Высокие показатели поллиноза также зафиксировали в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).
Как выяснили в Минздраве, меньше всего случаев аллергического ринита отмечено в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе (18,3). В пятерку регионов с низким числом страдающих от аллергии также попали Сахалинская область (29,8) и Мурманская область (32,5).
При этом в целом по стране, отмечают в Минздраве, показатель заболеваемости поллинозом вырос. Если в 2017 году на 100 тысяч россиян приходилось в среднем 208,4 случаев аллергического ринита, то в 2018 году их число увеличилось до 213,4.
Как пояснил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, пыльца распространенного на Кавказе растения амброзии способна вызывать сильную аллергию. "У них есть свирепейшая вещь. Ее можно в аллергологии приравнивать к оружию массового поражения. Это амброзия", – заявил врач. Он также напомнил о псевдоаллергических реакциях, вызванных дополнительной нагрузкой на поджелудочную железу и желчевыводящие пути, когда человек "питается больше, чем ему нужно".
По словам специалиста, существует ряд способов борьбы с поллинозом. Главный из них – минимизация контакта с аллергеном. Если это невозможно, иммунолог посоветовал принимать стероидные и антигистаминные препараты.
Согласно результатам соцопроса, чаще всего россияне страдают от аллергии на растения. Именно к этой группе аллергиков причислили себя 26% респондентов. На непереносимость ряда медикаментов пожаловались 25% участников опроса. Еще 22% заявили, что мучаются от реакции на пыль и продукты питания, а 12% россиян из-за аллергии не могут держать у себя дома животных.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: