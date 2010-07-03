Минздрав назвал регионы-лидеры по числу аллергиков

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В Минздраве назвали регионы России с самой высокой заболеваемостью аллергическим ринитом (поллиноз), передает News.ru.

По данным ведомства за 2018 год, лидерами по числу страдающих аллергией оказались Чечня (785,9 человек на 100 тысяч населения), Дагестан (459,8) и Карачаево-Черкесия (431,5). Высокие показатели поллиноза также зафиксировали в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).

Как выяснили в Минздраве, меньше всего случаев аллергического ринита отмечено в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе (18,3). В пятерку регионов с низким числом страдающих от аллергии также попали Сахалинская область (29,8) и Мурманская область (32,5).

При этом в целом по стране, отмечают в Минздраве, показатель заболеваемости поллинозом вырос. Если в 2017 году на 100 тысяч россиян приходилось в среднем 208,4 случаев аллергического ринита, то в 2018 году их число увеличилось до 213,4.

Как пояснил аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев, пыльца распространенного на Кавказе растения амброзии способна вызывать сильную аллергию. "У них есть свирепейшая вещь. Ее можно в аллергологии приравнивать к оружию массового поражения. Это амброзия", – заявил врач. Он также напомнил о псевдоаллергических реакциях, вызванных дополнительной нагрузкой на поджелудочную железу и желчевыводящие пути, когда человек "питается больше, чем ему нужно".

По словам специалиста, существует ряд способов борьбы с поллинозом. Главный из них – минимизация контакта с аллергеном. Если это невозможно, иммунолог посоветовал принимать стероидные и антигистаминные препараты.

Согласно результатам соцопроса, чаще всего россияне страдают от аллергии на растения. Именно к этой группе аллергиков причислили себя 26% респондентов. На непереносимость ряда медикаментов пожаловались 25% участников опроса. Еще 22% заявили, что мучаются от реакции на пыль и продукты питания, а 12% россиян из-за аллергии не могут держать у себя дома животных.