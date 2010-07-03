Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

Роспотребнадзор напомнил родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ребята попадают в новую среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс. Это ослабляет иммунитет. В такой период дети особенно рискуют заразиться инфекцией.
Вакцинация и ревакцинация помогают защитить школьников. В Роспотребнадзоре рекомендуют делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.
Ранее в службе предупредили о риске заразиться инфекционным заболеванием во время путешествий в экзотические страны. Это Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие. В этих государствах можно заболеть малярией, различными лихорадками, брюшным тифом, гепатитом А, холерой и чумой.
Туристам советуют перед поездкой интересоваться эпидемиологической ситуацией в стране. При планировании поездки также следует сделать прививки.
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