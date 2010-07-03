Единая цифровая база детских прививок появится в столице к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К осени текущего года в столице заработает единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанных детям, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.

"На сегодняшний день мы формируем единую цифровую базу прививок детей в Москве. Думаю, что эту работу к осени закончим и будем иметь полное представление о фактической вакцинации детского населения и о том, куда двигаться", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

Заммэра добавила, что в ближайшее время пациентам поликлиник столицы станут доступны электронные медкарты.

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова ранее выступила с предложением создать календарь прививок для людей старшего возраста. По ее словам, инициатива выдвигается для того, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, передает пресс-служба ведомства.

Ранее директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сообщила, что перечень прививок в национальном календаре хотят расширить.

По ее словам, в отечественном календаре пока меньше вакцин, чем в зарубежных аналогах. В планах добавить в него прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции. Расширение национального календаря связано с некоторыми сложностями, в числе которых дороговизна иммунобиологических препаратов.

