Единая цифровая база детских прививок появится в столице к осени

К осени текущего года в столице заработает единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанных детям, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе Московского урбанистического форума.
"На сегодняшний день мы формируем единую цифровую базу прививок детей в Москве. Думаю, что эту работу к осени закончим и будем иметь полное представление о фактической вакцинации детского населения и о том, куда двигаться", – цитирует Ракову Агентство "Москва".
Заммэра добавила, что в ближайшее время пациентам поликлиник столицы станут доступны электронные медкарты.
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова ранее выступила с предложением создать календарь прививок для людей старшего возраста. По ее словам, инициатива выдвигается для того, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, передает пресс-служба ведомства.
Ранее директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сообщила, что перечень прививок в национальном календаре хотят расширить.
По ее словам, в отечественном календаре пока меньше вакцин, чем в зарубежных аналогах. В планах добавить в него прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции. Расширение национального календаря связано с некоторыми сложностями, в числе которых дороговизна иммунобиологических препаратов.
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