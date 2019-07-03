Узнай о своем здоровье, не выходя из дома: как получить результаты анализов онлайн

Более 44 тысяч москвичей получают результаты медицинских анализов по электронной почте. Новая услуга начала работать в столичных поликлиниках всего месяц назад, но уже пользуется популярностью среди москвичей. Рассказываем, в чем преимущества этой услуги и как зарегистрироваться для получения результатов анализов онлайн, не выходя из дома.

Фото: depositphotos/ leungchopan

Столичные поликлиники вновь радуют москвичей современными стандартами комфорта. Мы уже привыкли к тому, что не нужно стоять в длинных очередях в ожидании своей медкарты или с раннего утра "висеть" на телефонной линии, чтобы записаться к нужному врачу. Помимо прикрепления к поликлинике в электронном режиме и онлайн-записи к врачу, появилась еще одна услуга – рассылка результатов анализов на электронную почту. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Пока система работает в тестовом режиме и включает не все возможные анализы, но их перечень будет расширяться в ближайшем будущем. Тем не менее уже за первые несколько недель на услугу подписалось более 44 тысяч москвичей и было отправлено более 35 тысяч результатов.

Получить результаты анализов на почту могут пациенты, которые подписались на рассылку и затем сдали анализы в поликлиниках департамента здравоохранения. Оформить подписку на получение услуги легко. Просто заходите на сайт mos.ru в раздел "Услуги", затем переходите в подраздел "Здоровье" и выбираете "Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте".

Фото: скриншот с сайта mos.ru

Для подтверждения учетной записи вам понадобится СНИЛС, а при регистрации также нужно указать серию и номер ОМС, мобильный телефон и адрес электронной почты. Если ребенку не исполнилось 15 лет, то подписку за него должны оформить родители.

Сервис поможет сэкономить ваше время, ведь теперь не нужно будет идти в поликлинику за результатами анализов. Результат придет к вам на электронную почту, которую вы сможете проверить в любое удобное время.



Игорь Ступаков заместитель главного сердечно-сосудистого хирурга России, ФГБУ "НМИЦССХ им. А. Н. Бакулева" Получение результатов анализов по электронной почте онлайн – это прогресс, который остановить нельзя, он пойдет на пользу и пациентам, и медицинским работникам.

Услуга предоставляется совершенно бесплатно, а результат вы получите на почту уже в течение суток после того, как будут готовы анализы. Вы сразу сможете увидеть, в норме ли находятся показатели или есть отклонения. Но, конечно, более подробную оценку даст врач уже на личном приеме. Он же может проконсультировать, сколько дней понадобится на лабораторные исследования. Если вы не получили письмо в указанный срок, сообщите об этом в службу поддержки по адресу lab@mosmedzdrav.ru.

Кстати, результаты анализов приходят на электронную почту и тем, кто проходит диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва". И не стоит волноваться за конфиденциальность информации, доступ к ней есть только у врача и пациента.

И бонус, которого ждут все, – открытие пациенту доступа к электронной медицинской карте. Пока этот проект находится на стадии разработки, но перспективы выглядят впечатляюще. Каждый пациент сможет посмотреть все результаты своих исследований, рецепты и рекомендации врачей онлайн. Помимо этого, сейчас завершается процесс оцифровки карт детских профилактических прививок. Благодаря этому для каждого ребенка можно будет формировать индивидуальные планы вакцинации, а родители будут проинформированы, когда нужно делать очередную прививку.