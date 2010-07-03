Число отравившихся в двух ресторанах Якутска выросло до 42

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Число отравившихся в двух ресторанах Якутска, принадлежащих одной компании, возросло с 36 до 42 человек. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха информирует о регистрации 42 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи" Якутска", – проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что из 42 больных 28 оказались госпитализированы в инфекционные отделения районных больниц.

"У 11 больных подтвержден диагноз "сальмонеллез", – добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что в шести пробах готовых блюд ресторанов, а также у трех работников заведений определены возбудители сальмонеллеза. Эти работники уже были отстранены от своих должностных обязанностей.

Ранее случаи отравления были зарегистрированы у 36 посетителей двух ресторанов в Якутске. 23 пострадавших доставили в местные больницы.