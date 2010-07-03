В Якутске 36 человек отравились в двух ресторанах

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Случаи отравления зарегистрированы у 36 посетителей ресторанов "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте регионального отделения Роспотребнадзора. 23 человека доставлены в медучреждения.

16 по 18 августа в заведениях проходили свадьбы. Сейчас специалисты пытаются установить источники инфекции. На работу ООО "Сеул" введен временный запрет.

В середине июля сообщалось, что 95 человек отправились после того, как употребили продукцию компании Healthy Food из автоматов в бизнес-центрах. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. Диагноз "сальмонеллез" был установлен у 60 заболевших.

В Саратове мужчина попытался отравить конфеты в магазине крысиным ядом. Момент попал на видео. Злоумышленник подходит к ячейкам со сладостями и высыпает в них содержимое пакета. Странные действия неизвестного заметил продавец. Позже мужчину задержали. Оказалось, он психически болен.

