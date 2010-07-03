Все отравившиеся едой Healthy Food выписаны из больницы

07:29
07:29
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пострадавшие в результате отравления едой из автоматов сети Healthy Food выписаны из медучреждений.
"Все 38 человек, госпитализированных с острой кишечной инфекцией в результате употребления продукции под брендом Healthy Food, поправились и выписаны из больниц", – цитирует Агентство "Москва" источник в медицинских кругах.
О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадавшие рассказывали, что незадолго до болезни питались продукцией компании Healthy Food, продававшейся в автоматах бизнес-центров. В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. Количество отравившихся достигло 95 человек, из них диагноз "сальмонеллез" установлен у 60 заболевших.
Для проведения лабораторных исследований также взяли "смывы с технологического оборудования и объектов окружающей среды", забрали "нативный материал" у работников предприятия. Кроме того, ведомство опечатало помещения производственного цеха и закрыло 15 станций здорового питания – вендинговых автоматов.
Позднее в компании Healthy Food заявили о более десяти якобы фиктивных обращениях. Там считают, что некоторые пытаются получить выгоду из сложившейся ситуации.
Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин заявил, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.
Как не отравиться едой из вендингового автомата
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