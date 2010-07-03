Судьбу отравившегося наркотиками младенца решат после следствия

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Судьба отравившейся наркотиками в Москве восьмимесячной девочки будет решаться после окончания следственных мероприятий. Пока ребенок остается в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Семья с марта состоит на учете в органах соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что в этой семье воспитывается двое детей. Старший из них сейчас живет у отца (он проживает отдельно).

С семьей проводится профилактическая работа. Специалисты центра социальной помощи семье и детям навещали семью и проводили с женщиной профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что жизни восьмимесячной девочки, которая попала в одну из столичных больниц с отравлением наркотическим веществом, ничего не угрожает.

Ребенка госпитализировали с диагнозом "отравление каннабисом". Предположительно, наркотик мог попасть в организм младенца вместе с материнским молоком.

