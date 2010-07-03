В Челябинске нашли колбасу с африканской чумой свиней

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Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили в партии вареной колбасы "Бутербродная" в Челябинске, передает газета "Аргументы и факты".

Она была произведена компанией "Итера" в Калужской области. Общий вес продукции составляет 285,6 килограмма. Как сообщается на сайте Россельхознадзора по Челябинской области, в сырье обнаружили наличие ДНК вируса.

Колбаса была изготовлена 5 октября и привезена 11 октября. Предположительно, продукция находится в магазинах города. Отмечается, что Россельхознадзор предпринимает срочные меры по выявлению остатков данной колбасы.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям ранее приостановило оформление двух партий мороженой горбуши общим весом 44,76 тонны.