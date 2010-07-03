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Москва 24

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05:59

Подмосковный мясокомбинат оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

общество безопасность

05:59

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россельхознадзор принял меры в отношении мясокомбината за нарушения ветеринарного законодательства РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении АО "Протвинский мясокомбинат", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции", а также "Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов".

"АО "Протвинский мясокомбинат" и должностное лицо общества привлечены к административной ответственности <...> в виде наложения административных штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей", – заключили в ведомстве.

Ранее сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз сушеного маша. Семена были заражены карантинным объектом.

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