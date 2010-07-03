Во Внуково пресекли попытку ввоза зараженного сушеного маша

Фото: ITAR-TASS/Леонид Щеглов

В столичном аэропорту Внуково сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз сушеного маша, зараженного карантинным объектом. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Республики Таджикистан, была выявлена подкарантинная продукция (маш сушеный), на которую действуют временные ограничения на ввоз", – проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что в результате тщательного осмотра продукции была обнаружена карантинная четырехпятнистая зерновка в жизнеспособном состоянии. В дальнейшем это было подтверждено лабораторной экспертизой.

"Данная подкарантинная продукция запрещена к ввозу и уничтожена", – заключили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор задержал партию рыбных консервов в Подмосковье. Ограничения коснулись 14 тонн продукции из Таиланда.