Россельхознадзор создал онлайн-информирование для перевозки домашних животных

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россельхознадзор разработал онлайн-сервис, позволяющий владельцам домашних животных заранее получать сведения о прививках и ветеринарных документах для перевозки питомцев. На сервисе есть другие ответы на вопросы об их перемещении.
"Разработан онлайн-сервис "Перевозка собак и кошек". Данный инструмент будет внедрен на официальном сайте Россельхознадзора, а в качестве тестовой площадки выступает сайт управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям", – сказано в сообщении ведомства.
Владелец домашнего животного при ввозе его в Россию, при перемещении по территории страны или вывозе за рубеж сможет заранее получить информацию о необходимых прививках, о сопроводительных документах.
На сайте сервиса уточняется, что услуги информирования через интернет могут применяться в том случае, если поездка не связана с предпринимательской деятельностью. Также услуги будут учитываться, если в Россию завозится не более пяти собак или кошек.
В случае перемещения по России число питомцев не ограничено.
Сервис позволяет при помощи электронной очереди записаться в подразделение Россельхознадзора, чтобы оформить документы. Также можно будет ускорить получение международных ветеринарных сопроводительных документов, заранее отправив отсканированный ветеринарный паспорт.
Ранее сотрудники Брянской таможни обнаружили в поезде Кишинев – Москва 16 щенков бульдога без ветеринарных документов. Хозяин собак заявил, что вез их в Москву по просьбе знакомых и не знал, что нужно предоставить документы.
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