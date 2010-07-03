Ученые выявили связь между раком и алкоголем

Фото: depositphotos/belchonock

Группа ученых из Японии и США выяснила, что даже небольшое количество алкоголя повышает риск развития рака. Свое исследование специалисты готовили на протяжении 11 лет – с 2005 по 2016 год. Об этом сообщает ИА "НСН".

Участниками добровольного медицинского эксперимента стали более 60 тысяч пациентов в больницах по всей Японии. На основе наблюдений стало известно, что шансы заболеть раком меньше у тех, кто не пьет спиртное. При малейшем употреблении риск появления раковых клеток резко повышался.

В цифровом отношении речь идет о повышении вероятности заболеть раком на 5 процентов. Такой показатель возникает, если человек пьет один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день, но за пять лет. Наиболее уязвимыми к алкоголю являются прямая кишка, желудок, грудь, простата и пищевод.

Ученые из Австралии, в свою очередь, создали вирус, способный убивать любые онкоклетки. Сообщается, что специалисты модернизировали вирус коровьей оспы. Препарат готов к стадии тестирования на людях.

