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Наука

15:43

Убивающий онкоклетки вирус создали специалисты из Австралии

наука

Фото: depositphotos/peshkova

Специалисты из Австралии создали вирус, способный убивать любые онкоклетки. Ученые утверждают, что препарат уже можно тестировать на людях, сообщают "Дни.ру".

Как уточняется, специалисты модернизировали вирус коровьей оспы.

Онколог из США Юман Фонг рассказал, что планирует провести испытания в Австралии.

Вирус, получивший название CF33, впрыснут пациентам с раком груди, желудка, легких, мочевого пузыря и кожи непосредственно в опухоли. После вирус хотят протестировать сразу от нескольких видов рака.

Согласно результатам лабораторных исследований, CF33 убил онкоклетки 60 различных видов. Препарат прошел успешные испытания на мышах.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что вирусы могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как они способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц Qβ, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака

Кроме того, как показали исследования, химио– и радиотерапия часто не могут справиться с тяжелыми формами онкологии, например, раком поджелудочной железы. Однако, как удалось установить, раковые клетки гибнут в ходе последовательного нагревания и замораживания, или термальной абляции.

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