Ученые предположили заразность рака и диабета

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Ученые из Канады выдвинули гипотезу, что рак, диабет, болезни сердца и ожирение могут передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи считают, что заболевания, которые сейчас классифицируются как неинфекционные, являются заразными. Они могут передаваться через микробиом – совокупность микроорганизмов, которые содержатся в теле человека, в том числе на коже.

В микробиом входят бактерии, грибки и вирусы. Ученые выяснили, что микробиом может передаваться другим организмам при контакте или нахождении в одном помещении.

"Микробы бывают добрые и злые. Они могут играть центральную роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак", – заключили специалисты.

Ранее американские ученые выявили ранее неизвестный ген, который может помочь в разработке лекарства против болезни Альцгеймера.

