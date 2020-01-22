Эпидемиолог рассказал о путях заражения новым коронавирусом

22 января, 17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заразиться новым коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китае, можно только через контакт с уже заболевшим человеком. Об этом сообщил ИА "НСН" эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.
Он отметил, что нельзя заразиться от посылки из КНР.
"Все-таки это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте. С продуктами питания тут посложнее. Смотря какие продукты. В принципе не должно быть [заражения]. Только в случае, если мясные продукты", – сказал Юрин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что в России разрабатывают вакцину от выявленного в Китае нового коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации из-за вспышки вируса. В ведомстве подчеркнули, что в России нет ни одного госпитализированного с подозрением на заражение новым коронавирусом.
На данный момент в России разработаны два средства для обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.
В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.
Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.
По последним данным, в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек, свыше 450 человек заражено.
В КНР предупредили об опасности мутации нового коронавируса
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