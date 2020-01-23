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Наука

23 января, 14:23

Ранее неизвестный науке ген поможет разработать лекарство от Альцгеймера

медицина наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые выявили ранее неизвестный ген, который может помочь в разработке лекарства против болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специфический белок в гене FAM222 обнаружили в ходе эксперимента. В ходе лабораторной работы специалисты сопоставили около миллиона генетических маркеров SNP со снимками мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.

Как выяснилось, найденный белок был напрямую связан с атрофией определенных зон ЦНС (центральной нервной системы).

Для того чтобы проверить воздействие белка, ученые ввели неизвестный ген в организмы мышей. Как показал эксперимент, у грызунов ускорилось образование бляшек в головном мозге и усилилось воспаление нервных тканей. Когда специалисты подавили активность нового белка, состояние подопытных улучшилось.

Профилактике болезни Альцгеймера, в частности, способствуют регулярные физические упражнения. Как рассказали в Роспотребнадзоре, активность помогает снизить риск заболевания на 50 процентов. Среди других важных факторов специалисты назвали умственную деятельность, полноценный сон и умение подавлять стресс.

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