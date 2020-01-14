Ученые определили четыре основных типа старения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители Медицинской школы Стэнфордского университета разработали модель, в которой учитываются четыре основных пути старения человеческого организма. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Medicine.

Специалисты в течение двух-трех лет наблюдали за изменением определенных маркеров у добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет. Оценивались определенные микробы и биологические молекулы – в частности, белки, метаболиты и липиды. Для наблюдения ученые регулярно собирали биологический материал у подопытных.

По итогам анализа специалисты сформулировали четыре биологических пути старения организма. К ним относятся нарушение обмена веществ (метаболический), снижение иммунитета (иммунный), нарушение работы печени (гепатический) и почек (нефротический).

Авторы научного исследования отметили, что принадлежность к тому или иному типу старения не значит, что признаки других в организме проявляться не будут. Для ученых сформированная модель лишь показывает, в каком направлении наиболее выражены маркеры старения.

"Тип старения не просто ярлык. Он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем", – заявил руководитель научной группы Майкл Снайдер.

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